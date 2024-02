Mariella Zanetti no se quedó atrás y opinó sobre el reciente ‘ampay’ de Christian Domínguez, quien le fue infiel a Pamela Franco, la madre de su última hija, con otra mujer llamada Mary Moncada.

La exintegrante de ‘El Gran Chef Famosos’ cuestionó el comportamiento del cantante y deslizó la posibilidad de que Christian tenga otras preferencias sexuales.

“De repente será que él no está muy claro con lo que quiere, ¿nunca se han puesto a pensar? ¿Qué pasaría si el señor no está seguro de su virilidad y por eso que pasan estas cosas? No tendría nada de malo tampoco”, dijo en La Noticia.

La actriz cómica puso de ejemplo a otros hombres que se muestran muy “viriles”, pero que en el fondo desean estar a otros hombres.

“En el fondo, de repente, su opción (sexual) es otra y no lo quiere aceptar. Estamos especulando, pero de repente la cosa va por ahí. O tal vez es inmaduro”, agregó finalmente.





