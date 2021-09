Mariella Zanetti opinó sobre las recientes declaraciones de Álvaro Paz de la Barra, quien confirmó su reconciliación con Sofía Franco pese a las denuncias de violencia familiar que han afrontado.

“Todos en algún momento de nuestras vidas hemos pasado por una relación tóxica porque nadie tiene experiencia, porque alguna vez te aferras a alguien, que crees que amas, pero esas experiencias te hacen madurar y reflexionar de una situación”, dijo Mariella en la reciente emisión de “América Hoy”.

La actriz cómica consideró que una relación tóxica no se puede volver sana, “yo creo que es una bomba de tiempo”.

“Yo tampoco, creo que los errores que has tenido van a volver a salir a flote en algún momento, que no te va a permitir seguir adelante”, agregó Christian Domínguez. “Sobre todo porque ya ha habido un acto de violencia familiar, todos lo vimos, todo el Perú. Tienen un hijo de por medio, ¿Se dan la oportunidad por el hijo? No sé ah”, cuestionó por su parte ‘Choca’ Mandros.

Ante ello, Zanetti opinó que un hijo no debería ser un motivo para retomar una relación que está resquebrajada.

“Ellos son personas públicas, su vida personal está expuesta a una situación mediática, pero cuántas personas en su casa se pelean, se amistan, particularmente siento que ni un hijo ni dos ni tres ni 50 hijos que puedas tener, ni toda la familia que está involucrada, debería ser motivo para que tú continúes una relación que ya se ha lastimado demasiado”, sentenció.

Mariella opina sobre Sofía Franco

VIDEO RECOMENDADO

Renzo Schuller y la divertida broma a Zumba por su ingreso a EEG

El conductor de América Hoy se reencontró con el guerrero a través de una videollamada y no tardó en hacerle divertidas bromas sobre su ingreso a EEG. null