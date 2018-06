Mariella Zaneti revela que Karla Tarazona era maltratada por Leonard León [VIDEO]

Una fuerte revelación hizo Mariella Zanetti en tiempos donde el país intenta hacerle frente a violencia y maltrato hacia la mujer. La actriz cómica contó que Leonard León agredía físicamente a Karla Tarazona cuando estaban casados, y aseguró que lo encaró en reiteradas ocasiones.



"Karla llegaba quemada con colillas de cigarro, vendada del brazo, moreteada la cabeza, con chichones, el ojo morado, llegaba maquillada, harto maquillaje... Estaba enferma en esa época", dijo en el programa de Karen Schwarz .



Agregó que al principio prefirió quedarse callada, pero no podía ser indiferente al sufrimiento de su amiga. "Yo lo he enfrentado en mi cara, le he dicho bájate pues del carro conch*****, se escondía en su camioneta así y yo le decía las ratas nomás se esconden", refirió.



Los maltratos se habrían producido cuando Tarazona trabajaba en 'Recargados de Risa'. "Cómo voy a hablar mal de Karla, al contrario, todo el mundo sabe eso, todo el mundo en el elenco lo sabía" , señaló.



EVITAN PRONUNCIARSE

Consultada al respecto, Karla reafirmó estos dolorosos episodios, pero apenas se limitó a decir. "(No lo decía porque) no quería. Simplemente se terminó la relación, mi vida continuó. Preferí que quede en el olvido".



Por su parte, Leonard León indicó que "son temas del pasado" y aseguró que está en otra etapa de su vida.