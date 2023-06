La bailarina y actriz, Maricielo Effio, salió en un nuevo enlace en vivo para el programa ‘América Hoy’ luego de escuchar la defensa del doctor Víctor Fong, cirujano plástico que la operó hace unos meses y a quien denuncia de haberle realizado una mala praxis en el abdomen.

“Yo no quiero dinero para mí, lo único que quiero es que mi abdomen quede bien. Yo lo único que lucho es porque hubo una mala práctica”, aseguró la artista peruana.

Además, recordó que fue el mismo cirujano quien se ofreció a pagar los gastos que tendría que hacer para reparar el daño físico que le hizo: “Yo quería que él me costeara como prometió desde Perú mi intervención aquí, se negó hacérmelo y por eso doy a conocer lo que me ha hecho” señaló visiblemente afectada la modelo.

“Me indigna a decir la calumnia e injuria que me está levantando, nunca me pasó algo así. Soy una mujer íntegra, honesta (...) Me he conectado en este momento porque me siento impotente de escuchar a este doctor decir que no he cumplido con mis terapias y, ahora sí, voy a ir hasta el final porque esto no se va a quedar así”, expresó antes de romper en llanto.

¿QUÉ NEGLIGENCIA DENUNCIA LA ACTRIZ?

“(Luego de realizarme la mini abdominoplastía) mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía” (...) “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, explicó la actriz.

“En ese momento yo hablé con el doctor y le digo ‘¿Qué está pasando?’, pasa el tiempo, por qué tengo esta línea, por qué tengo que hacer más terapias, y no. (…) Ninguna mujer se operaria si tuviera la información que pudieramos hacer fibrosis. Del trauma que tuve, yo accedo a una segunda intervención, segundo corte, me hago, pero no quedó bien”, agregó.

Sin embargo, el cirujano no le ha contestado más, por lo que le da 24 horas para que se comunique con ella y lleguen a un acuerdo, de lo contrario procederá a hacer una demanda legal.

