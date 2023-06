La actriz y bailarina profesional, Maricielo Effio, utilizó su cuenta de Instagram para realizar una transmisión en vivo en la que aclaró las dudas en torno a su denuncia contra el doctor Víctor Fong, quien habría cometido una negligencia al operar su vientre. Según la modelo, se sometió a una mini abdominoplastía, la cual no fue exitosa y le ha provocado daño emocional y físico.

“Si yo callo, todo sigue y este tipo sigue ejerciendo esa profesión tan linda, pero tan delicada, a sus anchas. Es un doctor peruano que se llama Víctor Fong. Me imagino que hay muchas personas que han sacado cita con él, les pido que no lo hagan. Estoy evitando, previniendo y dando un mensaje de prevención para que la gente no tome en consideración esta opción porque no es un médico en realidad”, aseguró durante el en vivo en su red social.

“No voy a parar hasta que le quiten la licencia. No voy a parar hasta que se la quiten”. (...) Es un maldito, no es una buena persona”, agregó la actriz peruana.

Actualmente, la artista se encuentra en Estados Unidos en busca de un doctor que pueda reparar el daño que le hizo el médico cirujano en Perú.

Maricielo Effio ha recibido una ola de comentarios solidarios por su situación, sin embargo, hay quienes cuestionan su testimonio y aseguran que el médico es una buena persona.

Sobre ello, la actriz fue enfática en decir que no miente: ”Las imágenes hablan por si solas, yo no he hecho nada para que mi cuerpo esté así”.

Perú21 intentó comunicarse con el doctor Fong, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.

¿QUE NEGLIGENCIA DENUNCIA LA ACTRIZ?

“(Luego de realizarme la mini abdominoplastía) mi abdomen comenzó a ponerse medio raro, con líneas, totalmente duro, con piel que no tenía” (...) “Yo quedé igual, estaba desesperada y él estaba asustado. Me dijo que se comprometía a costear otra intervención en Miami (para corregir)”, explicó la actriz.

“En ese momento yo hablé con el doctor y le digo ‘¿Qué está pasando?’, pasa el tiempo, por qué tengo esta línea, por qué tengo que hacer más terapias, y no. (…) Ninguna mujer se operaria si tuviera la información que pudieramos hacer fibrosis. Del trauma que tuve, yo accedo a una segunda intervención, segundo corte, me hago, pero no quedó bien”, agregó.

Sin embargo, el cirujano no le ha contestado más, por lo que le da 24 horas para que se comunique con ella y lleguen a un acuerdo, de lo contrario procederá a hacer una demanda legal.