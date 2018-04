Maricielo Effio sobre denuncia de agresión física: "Son sucesos que viven las parejas"

Maricielo Effio asegura que el amor en su vida tiene las puertas abiertas. La bailarina, quien el año pasado denunció a su ex pareja —Ernesto Pacheco— por violencia, afirma que "hay chicos" que la invitan a salir pero que no se 'anima'.

"No faltan personas que me inviten, pero no he tenido tiempo. Hay chicos que te invitan, pero no me animo. Esas cosas llegan solas, porque si una busca, encuentra mal. Espero rehacer mi vida en algún momento. No tengo miedo de volver a enamorarme", dijo en una entrevista a Trome.

Al ser consultada sobre su pasado que tuvo con Pacheco —con quien entabló una relación de 17 años— señaló que "las aguas se han calmado" y que, por el momento, lo único que los une es la hija que procrearon: Brisa.

"Fueron momentos donde sentía bastante tristeza, porque mi corazón no estaba completo, pero estaba en una edad donde tenía que hacer mi vida, así que elegí mi hogar y mi familia. Lo que pasó después (separación y denuncia de agresión física) fueron sucesos que viven las parejas", sentenció.

Effio reconoció que es una mujer sumisa y nada dominante, aspectos que contrastan con las características que encarnan a 'Clarissa', su personaje en la telenovela 'Ojitos hechiceros'.

"Siempre he sido una mujer muy sumisa y eso me ha traído algunos problemas, porque nunca hay que ser ‘tan tan’ ni ‘muy muy’. Soy una mujer bastante frágil en ese aspecto. Me cuesta discutir y poner las cosas en su lugar", dijo Effio.