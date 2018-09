Maricarmen Marín no solo está abocada a su carrera artística, sino también ya piensa en contraer matrimonio con su pareja, el productor Sebastián Martins.

" Hemos conversado (de matrimonio) hace mucho tiempo. Tenemos muchos planes", dijo la cantante en Radio Capital.

Incluso, sostuvo que si se casa le gustaría que sea en El Huaralino, con Agua Marina, y en zapatillas para bailar hasta las últimas consecuencias.

Además, la jueza del programa 'Yo soy' contó que quiere convertirse en madre lo más pronto.

" Me encantaría tener hijos desde hace muchísimo tiempo, pero también me asusta la idea porque siempre he vivido pensando solo en mí.Igual me encantaría, espero que sea pronto", declaró.