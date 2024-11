Maricarmen Marín lanza villancico para celebrar Navidad

La temporada navideña está cerca y, emocionada por las fiestas, Maricarmen Marín ha decidido lanzar el villancico 'Feliz Navidad', adaptando la clásica canción a su voz.

Con una alta producción y melodías pegadizas, el nuevo videoclip, que ya está en Youtube, presenta el atractivo de la Navidad entre luces y colores.

"La Navidad es una época que siempre me inspira y me llena de alegría. Poder compartir estos villancicos con todos ustedes es un regalo que me hace muy feliz", expresó Maricarmen, cuyas fiestas ahora son más especiales por la llegada de su hija.

Debido a la emoción que uno siente en las épocas de las fiestas, Maricarmen admite que crear el proyecto también fue "una montaña rusa de emociones".

Además, Maricarmen adelantó que estará en el reencuentro de los ex integrantes del grupo Skándalo, y ahí promete revivir los grandes éxitos de la cumbia.

"Estoy muy emocionada de reencontrarme con mis compañeros de Skándalo y de compartir con el público que siempre nos apoyó. Será una noche inolvidable llena de nostalgia y buena música", afirmó.

Con una serie de presentaciones programadas para los próximos dos meses, Maricarmen planea llevar su música a diferentes rincones del país.

"Quiero celebrar esta Navidad con todos ustedes, llevar un mensaje de paz, amor y mucha alegría. La Navidad se pinta bonita, y yo me siento feliz de formar parte de sus celebraciones", comentó.

