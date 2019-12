Nuevos proyectos. La cantante Maricarmen Marín se muestra muy entusiasmada por la serie sobre su vida, el cual presentó como proyecto en la preventa de América Televisión.

“Estamos encaminados en ver cuántos capítulos serían y cuándo se estrenaría. Yo actuaré ahí, mi personaje se llama Mary Mary, y aquí contaremos muchas cosas que han sucedido en mi vida y también ficción. Estoy muy emocionada con la serie de mi vida”, contó Marín.

Asimismo, viene nuevamente formando parte de la exitosa película ‘No me digas solterona 2′; además, anunció que este año dará otro espectáculo navideño a manera de concierto así como nuevas canciones con invitados extranjeros.

En otro momento, fue consultada sobre las recientes infidelidades que remecieron el mundo del fútbol y la cumbia. “Creo que mientras más se valore una mujer, menos cosas va a aceptar en su vida. Ahora que estoy grabando ‘No me digas solterona 2’ me he unido a mujeres valiosas, luchadoras, talentosas, y siento que todas las fortalezas de las mujeres se potencian cuando nos juntamos", opinó la cantante de cumbia.

“Las familias tienen el gran trabajo de empoderar a las niñas y niños para tener una sociedad más igualitaria. Ahora, no olvidemos que cada persona es un mundo distinto”, agregó.

La artista, se presentará este sábado en el espacio ‘El Dúo Perfecto’ conducido por Gisela Valcárcel, para encantar con sus mejores temas junto a otros participantes.