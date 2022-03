Maricarmen Marín se mostró entusiasmada con su retorno a “Yo soy”, luego de ausentarse por varios meses a causa de su embarazo. La cantante también habló sobre cómo viene experimentado su faceta de madre.

“Estoy feliz de regresar. (Con) la música, ahora con el programa y también dedicar el tiempo que necesita mi bebita porque está chiquitita, tres meses recién”, comentó al diario Ojo. “Nunca me imaginé que iba a ser tan romántica, el tema de la maternidad, bueno, así es ahora, estoy feliz por eso, mi bebita ha sacado la luz que no sabía que tenía, así que la maternidad es mágica”, acotó.

Maricarmen Marín reveló que dejó a su hija al cuidado de su hermana para poder presentarse en el Circuito Mágico del Agua, donde −el último sábado 19 de marzo− se desarrolló la edición especial del programa de la Latina por su décimo aniversario.

“Totalmente (te cambia la vida), estoy muy feliz con mi función como mamá, dedicándome a mi bebita, en estos momentos Micaela está con mi hermana y ya, seguramente están viendo, así que estoy feliz de regresar nuevamente a ‘Yo soy’”, expresó.

Finalmente, la intérprete de “Por qué te fuiste” confesó sentirse feliz de haber podido dedicarse al cien por ciento a su hija durante los últimos meses.

“Sabes que alrededor de la maternidad he escuchado muchas cosas y tengo que decir que estoy viviendo mi experiencia plenamente, es una de las cosas más lindas que me ha podido suceder, el haberme dedicado todos este tiempo al 100% a Micaela ha hecho que pueda conocerla mejor, ha hecho que afiancemos nuestra relación y de verdad que no considero que sea complicado, creo que sí hay otro tipo de energía la que se lleva una criatura, es totalmente diferente comparar la energía del trabajo, la energía del día a día con la que demanda una bebita, y estoy feliz, todavía no puedo creer que sea mamá, estoy muy contenta”, comentó notoriamente emocionada.

VIDEO RECOMENDADO

Los magistrados aprobaron el hábeas corpus presentado por un abogado para anular la decisión que fue en contra del indulto del expresidente.