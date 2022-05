Mariana Vértiz, hermana de la conductora Natalie Vértiz y expareja de Gino Pesaressi, sorprendió a todos al anunciar que su compromiso con el veterinario Diego Callegari había llegado a su fin; sin embargo, una fotografía que la influencer compartió haría notar que dio marcha atrás y continuará con su romance que inició en 2019.

En una de sus recientes fotografías, Mariana mostró que ya no llevaba su anillo de compromiso, lo que generó sorpresa entre sus seguidores y no se quedaron con la duda y empezaron a consultarle qué pasó.

“¿Tu anillo de compromiso?”, preguntó una seguidora y Mariana fue clara al contestar: “Ya no tengo”. Sin embargo, la imagen hoy ya no cuenta con comentarios, pues los restringió, y todas sus respuestas fueron ocultadas.

Otra seguidora continúo con las preguntas. “Mariana cómo es eso que terminaste con Diego. Estuve de viaje una semana llego y me entero de que ya no están”, consultó y la influencer respondió: “Yo también estoy decepcionada. A veces las personas no son lo que aparentan ser”.

Cuando ya se creía que todo había llegado a su fin, la misma Mariana compartió una fotografía al lado de Diego a través de sus historias de Instagram, lo que haría sospechar que toda la crisis pasó y decidieron darse otra oportunidad.

Incluso, el veterinario compartió una fotografía el último fin de semana y tras varias horas, la influencer le puso un ‘like’. Además, ambos volvieron a seguirse en Instagram aunque las fotografías juntos aún no aparecen.

