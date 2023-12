Abrazando el espíritu festivo con un entusiasmo inigualable, la sensación mundial de la música Mariah Carey está regalando a sus “corderos festivos” un nuevo video musical, “All I Want For Christmas Is You (Festive Lambs Edition)”. El video, que se dará a conocer en YouTube, ofrece una visión íntima de los ensayos de su espectacular gira “Merry Christmas One And All!”.

En esta temporada navideña, el espectáculo navideño de Mariah continúa cautivando al público de todo el mundo. La gira “Merry Christmas One And All!” ha tenido un éxito sin precedentes, con 16 espectáculos en estadios con entradas agotadas. A medida que la gira va in crescendo hacia su gran final, Mariah lanzará un mini-documental el 17 de diciembre, proporcionando una mirada exclusiva detrás de escena de los meticulosos preparativos y los momentos mágicos que definen la gira. El mini-documental estará disponible en el canal oficial de YouTube de Mariah Carey.

El himno navideño de Mariah, “All I Want For Christmas Is You”, sigue haciendo historia. El clásico atemporal ha sido incluido recientemente en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso, consolidando su estatus como un tesoro cultural perdurable. Como testimonio de su atractivo global, la canción actualmente se encuentra en el codiciado puesto # 1 en las listas globales de Billboard de esta semana.

Además de estos reconocimientos, Mariah Carey anuncia con orgullo múltiples nuevas certificaciones de la RIAA. “All I Want For Christmas Is You” ha logrado una notable certificación de platino de 14 veces, lo que lo convierte en el sencillo con la certificación más alta jamás realizada por una artista femenina. Contribuyendo aún más al estatus legendario de Mariah, su icónico álbum de 1994 “Merry Christmas” ha obtenido una certificación de platino 9 veces, solidificando su posición como la artista femenina con la mayor cantidad de certificaciones de álbumes de todos los tiempos. Otras certificaciones de platino de la RIAA fueron otorgadas a “O Holy Night” y “Hark! The Herald Angels Sing / Gloria (In Excelsis Deo).”

A medida que la gira alcanza su punto álgido, Mariah está lista para adornar el icónico Madison Square Garden de Nueva York, llevando su incomparable magia navideña al corazón de la ciudad. La gira “Merry Christmas One And All!” continúa recibiendo críticas muy favorables, y los críticos elogian la inigualable destreza vocal de Mariah y el espectáculo festivo que crea en el escenario.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO SUGERIDO: