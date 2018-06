La habilidad de Moroccan, hijo de la cantante Mariah Carey , para usar la tecnología a sus tan solo 7 años es magnífica pero le ha jugado malas pasadas a su madre.

La estrella pop contó las travesuras de su pequeño hijo para el programa del presentador de TV Jimmy Kimmel.

"Mi hijo (Moroccan) es un genio de la tecnología. Tengo que vigilarlo en todo momento cuando tiene una tablet entre las manos, porque literalmente el otro día Moroccan se gastó 5 mil dólares comprando en Amazon", expresó Mariah Carey .

"Esa noche estaban con Nick (su ex esposo) y al parecer Moroccan encargó un perro por Internet. Le llamaron para decirle que el perro ya estaba listo para ser recogido y él se quedó como: 'Pero si yo no he pedido ningún perro'. Y en eso somos inflexibles, ya tenemos demasiados perros en casa y además ellos también tienen peces", explicó entre risas.

La cantante también reveló que mantiene una muy buena relación con su ex esposo, Nick Cannon, y padre de sus mellizos, Moroccan y Monroe. Tanto así que ella ha grabado una canción con sus dos hijos, pero no la quiere sacar a la luz hasta que tenga la aprobación de Cannon.

"Tengo que hablar primero con Nick para saber si le parece bien que la publiquemos. A mí me enfadaría mucho si él grabara una canción con ellos sin preguntarme", explicó.