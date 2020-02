María Victoria Santana, más conocida como la ‘Pánfila’, descartó ser la protagonista de un video sexual que viene circulando en redes sociales. En conversación con el diario Trome, señaló que fue alertada por sus seguidores, quienes también le informaron que la escena viralizada corresponde a una conocida actriz porno.

“Me alertaron de ese video, pero no soy yo. Mis ‘Panfilovers’ me contaron que se trata de una famosa actriz porno", indicó.

Asimismo, la actriz señaló que no tema por la difusión de un contenido sexual suyo, porque ella jamás se ha grabado en la intimidad.

"Ni me preocupé porque no me he grabado en la intimidad”, concluyó al intérprete de ‘Flower’ en ‘Los Vílchez’.