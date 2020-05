María Victoria Santana, en conversación con América Hoy, pidió ayuda a las autoridades para trasladar a su padre de 80 años a UCI y descartar si está contagiado de COVID-19.

La actriz conocida por su papel de ‘La Pánfila’, se quebró al revelar que su papá está pasando por momentos complicados y que su vida está en riesgo.

“Mi papá está mal. Necesito ingresarlo a Cuidados Intensivos. Lleva 12 días mal. Llamé al 113 para descartar COVID-19. Ayer vinieron, pero no tenían pruebas. Fue en vano la espera. En la tarde se puso peor y tuve que llevarlo a emergencias. En los hospitales no atienden y las colas son larguísimas. Tuve que rogar en una clínica para que lo estabilicen. Ha tenido un infarto y tiene neumonía. Necesita urgente Cuidados Intensivos y no hay. No hay y no importa si tienes toda la plata del mundo”, señaló.

Asimismo, Santana indicó que, pese a que es consciente que miles de peruanos están pasando por problemas de salud similares, la situación de su padre podría complicarse.

“Quiero pedir ayuda al Minsa. Sé que hay muchos pacientes, pero es urgente. Es de vida o muerte, porque mi papá es cardíaco. Le hicieron una un tomografía, es muy probable que tenga COVID-19 porque tiene neumonía. Pero ahorita lo más urgente es el riesgo cardíaco. Me preocupa que sufra otro infarto y ya no se pueda hacer nada”, concluyó.

María Victoria Santana se quiebra al pedir ayuda a su padre que sufrió un infarto y se encuentra grave con neumonía

VIDEO RECOMENDADO: Mayra Goñi terminó su amistad con Amy Gutiérrez por Nesty

Mayra Goñi terminó su amistad con Amy Gutiérrez por Nesty

TE PUEDE INTERESAR: