María Rubio, la famosa actriz que personificó a la malvada 'Catalina Creel' en la telenovela 'Cuna de lobos', llora la muerte inesperada de su hijo en medio de los estragos de una severa artritis que la ha llevado a desplazarse en silla de ruedas en su hogar en México .

Su heredero, Claudio Reyes Rubio, fruto de su amor con el adaptador de telenovelas mexicano Luis Reyes de la Maza, falleció ayer tras un accidente en el país azteca. La actriz de 'La rosa de Guadalupe', Maru Dueñas, también perdió la vida en el fatal suceso.

En 2013, y en una entrevista que concedió desde su casa al sur de la capital mexicana, la actriz habló de su estado de salud: "Me están controlando la artritis para no sentir dolor, pero aún con eso estoy usando silla de ruedas. Trabajar no puedo, definitivamente, ya no”.

'Catalina Creel', la mejor villana de todos los tiempos. 'Catalina Creel', la mejor villana de todos los tiempos. 'Catalina Creel', la mejor villana de todos los tiempos.

A lo largo de cinco décadas de trayectoria, Rubio acumuló 32 telenovelas pero fue 'Catalina Creel', el personaje que marcó su carrera y la catapultó a la fama en Latinoamerica y el Mundo al ser considerada como la mejor villana de todos los tiempos.