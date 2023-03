Disgustada. La conductora de ‘Mande Quien Mande’, María Pía Copello, se mostró molesta con ‘América Hoy’, debido a que el programa le quitó la entrevista exclusiva con Rafael Cardozo, pese a que ya tenían un acuerdo con el exchico reality, quien había aceptado presentarse en su espacio televisivo.

“Hoy supuestamente mi invitado era Rafael Cardozo, todo el mundo lo esperaba acá. La promo la habíamos lanzado desde el jueves creo, pero de pronto, Rafael se deja llevar por el presupuesto o no sé por qué y aparece en el programa de la mañana. Bueno, ya sabemos cómo es Rafael Cardozo... eso no me sorprende”, expresó Copello.

No solo se mostró incómoda con ‘América Hoy’, también se refirió a la expareja de ‘Cachaza’, pues considera que no respetó el compromiso ya pactado con su programa.

“Lo que sí me sorprende es que las producciones no podemos actuar así y lo digo con mucho cariño y respeto, si nosotros lo tenemos de invitado me parece increíble que lo llamen y lo comprometan a estar en su programa. Lo que haga Rafael no importa, pero esto no debe ocurrir con programas del canal”, sentenció.

El brasileño Rafael Cardozo , sin pelos en la lengua, brindó detalles sobre su separación con Carol Reali , mejor conocida como ‘Cachaza’. El exchico reality reveló que él fue quien le pidió a su ex que se vaya de su casa y le dio la custodia de la perrita que ambos compartían.

“Yo agarré una hoja en blanco y escribí: ‘Dejo todo lo que hay en la casa a nombre de Carol Reali’ y firmé. Le dije ‘tú puedes llevarte todo, no te preocupes por eso’”, mencionó el brasileño en diálogo con ‘América hoy’.

Sin embargo, el exchico reality afirmó que lo más duro de su separación con ‘Cachaza’ fue la custodia de su perrita Minie. “Lo que más me dolió fue mi perrita Minie. Con lágrimas en los ojos, para poner fin a la relación agarré otra hoja en blanco y escribí: ‘Dejo a Minie a los poderes de Carol Reali’ para nunca poder decir que me la quitó. Así fue, le entregue esos dos papeles”, reveló el brasileño.

