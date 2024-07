María Pía Copello se confesó en el podcast de Magaly Medina y reveló detalles pocos conocidos sobre su relación con Samuel Dyer, el padre de sus hijos.

Durante la entrevista, María Pía explicó que la ruptura temporal que tuvieron cuando ambos tenían poco más de 20 años y llevaban tres años de relación.

“Él terminó la relación porque creo que se asustó. Éramos chicos pero ambos independientes. Él me dijo que iba a Estados Unidos a estudiar un MBA y que le iba a tomar un año, no recuerdo, pero no me decía cuáles eran los planes, no me decía nada”, contó la conductora.

María Pía detalló que la incertidumbre sobre el futuro de su relación llevó a una conversación tensa, en la que ella buscaba respuestas.

La situación se volvió aún más complicada cuando Samuel, aparentemente influenciado por unas copas de más, le confesó a una amiga común que ya no quería seguir con la relación.

“Casi se atraganta él, noté una actitud extraña, me dijo ‘lo hablamos en Argentina’. Me descuadró su actitud. Poco después, habíamos alquilado una casa en la playa y estábamos con mis amigos. Vino una amiga y me dice ‘Samuel dice que ya no te quiere, que quiere terminar contigo’”, recordó María Pía.





Samuel Dyer buscó a María Pía Copello tras la ruptura

La conductora confesó que la actitud de Samuel le provocó un profundo resentimiento y decidió ‘botarlo’ de una casa de playa que habían alquilado.

“Él sintió que yo me quería casar, pero nunca le hablé de matrimonio. Me generó un resentimiento horrible. Yo me quedé fría, lo esperé afuera del baño y lo boté, le dije que no me iba venir a ridiculizar. Todavía resentido se fue, se fue con un amigo y se regresaron a Lima”.

Sin embargo, tras la ruptura, María Pía decidió no tocar más el tema y continuó con su vida, hasta que Samuel le escribió una carta.

“Me decía que no tenía las cosas claras, aunque yo nunca le contesté. Nunca más supe de él. No viajó nunca. Yo sentí que nada me había afectado, que no lo quería. Seguro habrá imaginado que yo lo llamaba para regresar. Me contestó su secretaria y él me devolvió la llamada. Le agradecí por los tres años de relación bonita, quería ponerle punto final a la relación. Se cortó la llamada, me llamó, pero ya no le contesté”, narró la conductora.





