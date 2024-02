Tras las sorpresivas declaraciones de Pamela Franco en “Mande quien mande”, Christian Cueva se comunicó telefónicamente con el programa ‘Mande Quien Mande’ para aclarar algunos puntos sobre lo que tuvo en el pasado con la cumbiambera.

“Si estoy aquí, primero pido perdón a Dios, a mi esposa y a mis hijos. Nunca me voy a perdonar haberle fallado a mi familia. Cuando ese vínculo, porque para mí no ha sido una relación, es un error del cual yo me arrepiento mucho por todo lo que estuve pasando”, expresó.

Sin embargo, la conductora María Pía Copello le cuestionó en todo momento al deportista sus malas decisiones en lo que se refiere a su relación con la madre de sus hijos y porqué engañarla en varias ocasiones, como si no le importara nada lo que puede afectar a terceras personas.

Asimismo, María Pía le preguntó si era verdad lo que dijo Pamela Franco, sobre las supuestas amenazas que le hizo a Christian Domínguez: “Quiero aclarar otra cosita, yo no soy quién para amenazar a alguien. Eso es algo muy delicado, también para eso uno tiene que tener seguridad de lo que se dice, ¿correcto?”.

“Tú no reconoces en ningún momento haber amenazado a Christian Domínguez, de ninguna forma”, le preguntó Pía al popular ‘Aladino’, quien respondió: “Para nada, para nada”.





