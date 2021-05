María Grazia Polanco hizo frente a las críticas que ha recibido por presentarse en la reciente edición de “El artista del año” tras anunciar que su padre había fallecido a causa del coronavirus (COVID-19).

A través de un mensaje publicado en su historia de Instagram, la cantante de la orquesta “Bembé” explicó los motivos por los que decidió aparecer en el programa de Gisela Valcárcel, pese a su luto.

“El hecho que no me grabe llorando y con la cara lavada, no significa que no esté sufriendo. El hecho de salir en vivo ayer no significa que no estoy respetando el luto”, se lee en las primeras líneas del mensaje.

La cantante aseguró que, en todo momento, pensó en su padre a quien le dedicó su presentación del sábado. Además, señaló que nadie puede saber lo que ella está sintiendo en su corazón tras la partida de su progenitor.

“Salí en vivo y di todo lo que pude, me paré y sonreí para mi papá porque si tuve fuerzas para hacerlo, fue por él. A los que me juzgan, no saben lo que siento en el corazón. Mi papá vivirá siempre en mí y estaba orgulloso, no voy a fallarle y haré que se sienta aún más orgulloso en el cielo”, terminó.

María Grazia Polanco se defendió de los detractores. (Instagram)

El pasado 30 de abril, María Grazia Polanco anunció con un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram que su padre había fallecido a causa del coronavirus.

“Hasta siempre, papi. Te amo, pude decírtelo, te amo y te amaré siempre, me quedaré con los mejores momentos. Aceptó la voluntad de Dios. Y pronto estaremos juntos riéndonos y viviendo en amor”, escribió junto a una foto en blanco y negro de su padre.

