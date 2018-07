María Grazia Gamarra: “Mi bebé es súper esperado y buscado”

Con 28 años, la actriz María Grazia Gamarra disfruta a plenitud de su embarazo y de poder seguir su carrera en la obra ' Las chicas de 4to C' (que se realiza en el teatro Luigi Pirandello). Está lista para emprender la aventura de la maternidad, que se convertirá en el mejor papel de su vida.

La obra de teatro 'Las chicas del 4to C' se ambienta en un colegio de los años 90 y en una etapa de inseguridad y terrorismo. ¿Cómo te marcó personalmente esa época?

Yo era más chica en esa época y mi adolescencia en provincia fue tranquila. Es una obra dura, pero alegre también. El público se identifica con los personajes y por eso la respuesta ha sido positiva.

¿Los prejuicios de la gente no han cambiado?

Fue una generación con otras ideas. Antes era mucho peor porque estábamos desconectados, pero ahora hay más posibilidades de hablar. Tenemos más información y los jóvenes pueden acceder a ella. Pero los prejuicios no se han roto.

La obra también critica la rigidez que mantienen los colegios religiosos.

Totalmente. Habla de los colegios religiosos y de la manera de pensar tan dura que tienen.

¿Te costó trabajo interpretar a una adolescente con problemas familiares?

Yo creo que llegó el momento de hablar de historias de adolescentes. Es interesante que gente joven vea la obra porque está en proceso y creciendo. Es un personaje fuerte que se esconde en la comedia.

Ahora se expone más el tema del suicidio, como sucede con esta obra y con la serie 13 razones de Netflix.

Es supercruda. Una obra en donde una joven se suicida me parece durísimo, pero es una realidad. Antes pasaba eso (en los 90), pero ahora hay redes sociales y la gente se entera más. La serie 13 razones habla del bullying escolar y que los padres no son conscientes. Es muy importante la comunicación de los adolescentes. El mensaje de antes y el de ahora es el mismo: hay que hablar del problema y no callarse.

¿Te han enviado mensajes de jóvenes con problemas?

Sí, nos llegaron mensajes de chicas que tuvieron amigas que se murieron en la época del colegio. Nos han agradecido. Más allá de vacilarse y bailar con música de esa época en la obra, ellas se han sentido identificadas con temas como el maltrato y el abuso.

¿Has pasado por esas situaciones?

¡Nunca! Sufrí la muerte de una amiga de toda la vida por una enfermedad, pero no por un tema de abuso. Para una adolescente es fuerte pasar por una situación así. No sabes cómo manejarlo.

¿Qué desearías que cambie en la juventud?

Todo viene de casa. Se crían en función a la educación en la casa y en el colegio. Los jóvenes deben hacerse respetar y debe haber más comunicación entre padres e hijos.

Cambiando de tema, contribuiste al éxito de las telenovelas de Michelle Alexander con Mi amor, el wachimán. ¿Por qué crees que sus historias tienen alta sintonía?

Me da gusto que les vaya bien. Michelle la tiene clara y pone producciones que funcionan. Actuar ahí fue importante pues hice personajes que me llenaron de felicidad.

Nos sorprendiste con la noticia de tu embarazo. ¿Cuántos meses tienes?

Estoy feliz y contenta. Ya conté que estaba embarazada y no hablo mucho del tema. Pero mi bebé es súper esperado y buscado, así que estoy muy feliz. Yo tenía ganas de tener un bebé y se me dio la oportunidad. Sí, es un sueño hecho realidad... Seguiré en el teatro y luego tomaré un descanso. Mi pareja (Heinz Gildemeister) también está muy feliz.