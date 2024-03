Luego que la exesposa de Josimar afirmara en ‘Magaly TV: La Firme’ que el salsero y su actual pareja armaron un plan para engañarla y obtener la nacionalidad americana, María Fe Saldaña decidió romper su silencio para responderle a la cubana.

“Ella dice que nosotros teníamos un plan y eso es falso, eso es difamarnos, yo jamás me metí (en su relación)”, dijo la empresaria de ropa, quien actualmente se encuentra en la dulce espera.

En ese sentido, María Fe no dudó en arremeter contra la ex del ‘Rey de la salsa perucha’ y le pidió que los deje en paz y que se enfoque en su nueva familia en lugar de hablar de ellos.

“Que ella nos deje tranquilos, no le hemos hecho nada. Ella está embarazada, tiene un nuevo novio, entonces que respete a su familia y deje de hablar de la mía, que lo supere y me deje tranquila, a mí sobre todo”, dijo María Fe Saldaña.

Yadira Cárdenas responde:

Ante las fuertes declaraciones de María Fe, la empresaria cubana declaró para ‘América Hoy’ para lanzarle una advertencia a Josimar y su pareja luego de confirmar que se van a casar.

“Me da risa porque ellos saben que estoy diciendo la verdad y al parecer tienen miedo de que siga hablando. Yo no tengo nada que superar. Y mejor que se quede callada si no quiere que yo misma la llame y le cuente todo lo que su prometido me decía y hablaba conmigo, ya ella estando en este país”, indicó.





