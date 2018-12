María Copello se despide entre lágrimas del reality 'Esto es guerra' [VIDEO]

Después de cuatro años en la conducción de 'Esto es guerra', María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al anunciar esta noche que ya no continuará en el reality de competencia.

Durante el programa, la animadora no pudo aguantar las lágrimas al señalar que no podrá seguir debido a que le dedicará más tiempo a sus hijos: Vasco (10), Samuel (8) y Catalina (4).

"He estado muy triste los últimos días… Cuando recibí la llamada de Peter Fajardo (productor) le dije que me quedaba por cuatro meses en la conducción porque el horario era complicado por mis hijos, pero me quedé cuatro años porque me enamoré del programa y de la gente que está aquí", dijo la conductora.

"La verdad me hicieron sentir muy cómoda, pero lamentablemente mis hijos me necesitan. Es un horario complicado, ellos quieren que esté en casa. Mi familia me necesita. Tenía que tomar una decisión... Te quiero un montón, Mathías. Estoy segura de que la persona que vendrá lo hará muy bien", manifestó María Pía Copello.

En tanto, su compañero Mathías Brivio se mostró muy apenado y contó que se enteró de la noticia el lunes último.

Recordemos que María Pía Copello asumió el reto de conducir al lado de Mathías Brivio tras la salida de Johanna San Miguel.

