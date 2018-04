María Conchita Alonso se sometió a novedoso tratamiento para lucir más joven y bella

No quiere envejecer. María Concepción Alonso Bustillo, mejor conocida como María Conchita Alonso , se sometió a un novedoso tratamiento facial para lucir más joven y bella.

La actriz y cantante cubana que tiene 60 años compartió en su cuenta de Instagram unas fotografías en las que muestra en qué consiste el procedimiento que le practicaron.

La artista es consciente de las desventajas que pueden tener otros procedimientos quirúrgicos más invasivos para combatir la flacidez facial, por ello optó por los hilos tensores de colágeno, una de las técnicas más seguras y sencillas en la actualidad.

“Bueno, aquí casi no se ve todavía, tienen que pasar unos diítas. En la 1ra foto ven los micromini hilos con las agujas? Eso te lo meten en los punticos que ya me abrieron en la cara y cuello. Con el tiempo los hilos se disuelven en colágeno”, escribió inicialmente.

“Me encanta que la cara y el cuello se puedan levantar sin cirugía. Y no me gusta inyectarme nada que lo que hace es "hincharte" como un globo y quitarte tus expresiones. Casi no duele, vale la pena. No quiero lucir de 20, 30, ni de 40! Jajajaja, solo bien, fresca y nada que cuelgue... #felizcomounalombriz!”, agregó.

En un video, que también publicó en la mencionada red social, María Conchita Alonso explicó a sus seguidores que se realizaba este tratamiento con miras a su próximo proyecto.