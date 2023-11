En busca del amor. La mexicana María Antonieta de las Nieves ha hecho un anuncio público: busca pareja a sus 72 años. La actriz recordada por interpretar a la carismática ‘Chilindrina’ del exitoso segmento ‘El Chavo del 8′ ha revelado los requisitos que debe cumplir su futura pareja.

Durante una entrevista con el programa matutino ‘Sale el Sol’, reveló que se siente sola tras la muerte del padre de sus dos hijos, Gabriel Fernández, con quien compartió 48 años de feliz matrimonio. Por ello, ha decidido darse una nueva oportunidad para disfrutar con una nueva pareja.

Dice saber lo que busca, por eso ha revelado los requisitos que debe cumplir el hombre que desee compartir momentos con ella: “Me encantaría conocer a un hombre soltero, viudo o divorciado, entre 60 y 75 años. Yo tengo 72, pero no me siento ni me veo de esa edad, para nada, en cuanto haya uno que me diga: Tengo entre 60 y 70, y estoy libre, pues aquí estoy”, describió.

Fue clara y advirtió que no quiere complicaciones: “Cada quien en su casa, ¿Para qué lo quiero? Amor de lejos es de pensarse. Yo lo quiero junto a mí, agarrados de la manita. ¡Pero nada de matrimonio! ya no se usa casarse”, añadió la actriz.

Su esposo murió en el 2019, desde entonces popular ‘Chilindra’ no se ha lucido con otra persona.

VIDEO RECOMENDADO

Hombre asesinado era acusado por tocamientos