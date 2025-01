Marco Zunino sobre su batalla contra el cáncer: "Gracias a Dios lo encontramos a tiempo"

Marco Zunino compartió algunos detalles de su salud luego de que hace unos meses revelara que fue diagnosticado con cáncer de vejiga. Afortunadamente, se encuentra mejor y considera que ha superado la enfermedad.

"Yo estoy muy agradecido porque, al chequearme, gracias a Dios lo encontramos a tiempo", declaró el artista, destacando que fue diagnosticado a tiempo.

“Háganse chequeos. Si está todo bien, genial, pero si hay algo, la clave es agarrarlo a tiempo. Eso marca la diferencia”, recomendó el actor peruano.

Señaló que lo que lo motivó a revisarse fue escuchar la experiencia del actor Christian Thorsen.

“Si no lo hacía, quizás hoy no estaría acá con ustedes. (...) Cultiven a la gente que tienen cerca, a su familia y amigos. No den nada por sentado", aconsejó.

Además, agradeció el apoyo de sus seguidores, amigos y familiares, quienes no lo dejaron solo en ningún momento.

