El actor Marco Zunino ofreció una entrevista exclusiva a Perú21 donde reveló algunos sucesos no conocidos de su biografía, por ejemplo, su sueño de niño de ser galán de telenovela.

En declaraciones a ‘La del estribo’, el artista dijo que a los 14 años quería ser galán de telenovela, pero que, irónicamente, nunca lo hizo.

“Cuando la conocí (Haydeé Cáceres) tenía 14 años, estaba haciendo teatro con otros chicos y nos dijo prepárense porque en el Perú, en esta carrera, van a tener que hacer de todo. Yo dije ‘seré protagonista de novela y se acabó el asunto’. Lo gracioso es que nunca fui protagonista en una novela y he hecho de todo: estuve en un reality, trabajo con marcas, de alguna manera balanceas el producir para vivir y hacer lo que te gusta.

Y agregó: “No me quejo de mi carrera, pero es anecdótico que nunca protagonicé una novela”.

De otro lado, Zunino reveló que detesta el reguetón y que en algún momento pensó que sería un género efímero.

“Detesto el reguetón, en ese sentido soy un viejo, así eran mis papás con alguna música y me pregunto ‘¿será que estoy viejo y por eso será que no me gusta el reguetón?’. Nunca imaginé que iba a durar, pensé que sería como la música disco que iba a desaparecer, y nada, está que se aferra y a los chibolos les encanta”, expresó.

También recordó que hicieron un estudio en una universidad de Noruega y el resultado fue que “el reguetón embrutece un poco”.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO