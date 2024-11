Marco Zunino anunció que este año le diagnosticaron cáncer de vejiga: "No voy a mentir, lloré"

El actor Marco Zunino compartió una de las noticias más difíciles de su vida: fue diagnosticado con cáncer de vejiga en estadio I. En una entrevista relató cómo recibió el diagnóstico y cómo ha enfrentado esta dura etapa.

“Este año pasaron varias cosas y, entre ellas, un diagnóstico positivo de cáncer de vejiga. Recogí la biopsia, y el doctor me dijo: ‘es positivo, es cáncer’. Se sienten escalofríos. Dije: ‘ok, ¿qué es lo que tengo que hacer?’”, expresó el actor al programa Día D de ATV.

El artista no ocultó el impacto emocional que le causó la noticia. Aunque intentó mantenerse sereno, Zunino admitió que no pudo evitar derramar algunas lágrimas: “No voy a mentir, lloré, se me salieron las lágrimas".

El diagnóstico llevó al actor de 48 años a someterse a una operación, un proceso que prefirió vivir de forma más privada, pidiendo a sus amigos que no lo visitaran en el hospital. Sin embargo, sus allegados insistieron en acompañarlo. “No había manera que no vayan, tengo mucho que agradecerles”, dijo Zunino, agradecido por el apoyo incondicional de sus seres queridos.

Este difícil proceso, explicó el actor, lo llevó a replantear su perspectiva sobre la vida: “Cuando te dicen la palabra cáncer asusta definitivamente. Lo que ha cambiado mi vida, porque sí me siento distinto, es que por primera vez ya no me siento inmortal. Sabemos que la muerte está presente, pero nos creemos inmortales realmente y por primera vez dices: ‘oye, no está tan lejos’”.

Zunino aprovechó para resaltar la importancia de los chequeos preventivos, pues su cáncer fue detectado en una etapa temprana, algo que agradece a la recomendación de su colega Christian Thorsen, quien también enfrenta la enfermedad.

“El cáncer está en estadio I, lo sacaron. Ahora estoy en tratamiento de inmunoterapia, que es tan efectivo como la quimioterapia. Y creo también en los tratamientos alternativos”, explicó el actor, quien sigue un tratamiento con muérdago inspirado en la experiencia de Thorsen.

