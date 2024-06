Esta mañana el programa ‘América Hoy’ enlazó con el conocido periodista de Argentina, Santiago Sposato, quien es parte del programa LAM. En conversación con las conductoras de espectáculos, habló sobre el próximo viaje que realizará Marcelo Tinelli sin la compañía de Milett Figueroa.

El argentino tendría planeado viajar a la Copa América junto a su primo El Tirri. Algo que fue respaldado por Sposato, quien aseguró que este no era un viaje para hacer en pareja.

“La Copa América con su hermano de la vida es muy especial para él (Marcelo), es lo que él necesita en sus tiempos libres. No es un viaje para hacer con su mujer, porque él lo vive de otra manera, es muy futbolera, no se enojen si no va con Milett a la Copa América”, señaló el presentador.

Considera que este viaje no afectará la relación entre el conductor y la modelo peruana. Además, agregó que la relación entre ambos parece ir mejor que nunca. “Lo que comenzó como un juego, terminó siendo real con sus idas y vueltas, pero hoy la verdad me está sorprendiendo”, resaltó.

También habló acerca del fallido debut de Milett Figueroa como conductora. Indicó que la televisión argentina es muy cruel y cerrada por lo que no le había ido bien y no por falta de talento.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Así fue el rescate de perrita Lobita en Chiclayo.