Poco a poco se van conociendo. El conductor de ‘Bailando 2023′, Marcelo Tinelli , y Milett Figueroa se lucieron juntos en el teatro. El presentador argentino y la modelo peruana tuvieron su primera salida oficial, o al menos pública.

Como se recuerda, Tinelli invitó a una cita a Milett a ver la obra de Moria Casán, quien aconsejó al conductor llevar a la modelo. “Muchas personas piensan con quién va a ir Marcelo. Mis compañeras brujas dijeron que ahora que usted está sola podría encontrar un cauce en donde abrigarse”, comentó.

Ante ello, el argentino consultó: “¿Vos podes el domingo?”. Figueroa no se quedó callada y lo expuso: “Es que yo te pregunté a ti en el pasillo cuándo era el show de Moria. Porque yo sí quería ir genuinamente”, mencionó.

“¿Y vos tenés algún compromiso el domingo?”, preguntó Marcelo. “Es una buena idea ir al teatro el domingo. Me encanta y como no voy a invitar tremenda incitación”, dijo Milett. “¿Y no te jodería ir conmigo?”, indagó Tinelli. “¿Me invitaste vos o Moria?”, retrucó ella. “Te estoy invitando yo mi vida”, agregó él. “Entonces sí”, destacó la modelo peruana.

Por ello, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa tuvieron su primera salida oficial, pese a que desde que comenzó el reality se les vinculó, los famosos han negado estar en un romance, aunque no se negaron a la idea de conocerse más

El conductor se mostró muy entusiasmado con la salida y desde temprano publicó fotos de su preparación. Lució un look de traje, mientras que Milett se decidió por un outfit casual de pantalón jeans, top y botas.

Buscaron butacas casi al frente del escenario, y aunque estaban acompañados, el conductor y la modelo se sentaron juntos, y se les vio muy sonrientes.

VIDEO RECOMENDADO

Psicólogo social Jorge Yamamoto sobre caso de Trujillo donde clan adoctrinaba niños con pensamiento de SL