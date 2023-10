Hasta las lágrimas. Marcelo Tinelli no pudo ocultar su tristeza luego de que su fiel compañera canina, París, falleciera. Su mascota, con quien compartió 18 años, era considerada parte de su familia por lo que compartió un video en su Instagram donde le dedica unas tiernas palabras.

“Hoy me toca despedir a mi amada perrita París, que ya no da más y con 18 añitos, está con su cuerpecito y sus órganos dañados. Necesitaba verla, tocarla, hablarle. Fue testigo de innumerables momentos hermosos de mi vida (...) La llevaré, (hasta) el día que me toque partir físicamente, siempre dentro de mi corazón”, escribió el conductor.

Ante ello, Tinelli sorprendió a sus seguidores al compartir un video en el que se lo ve con su perrita París, sin vida, entre sus manos. “Mi Paris hermosa, bonita, compañera de tantos años”, dice el presentador.

Y agrega: “Hermosa mía, te amo. Descansa tranquilita”.

Finalmente, Tinelli explicó que París compartió muchos de los momentos más importantes de su vida y de su familia.

