Luego de mucha especulación, se conoció a fondo la lesión que tiene Milett Figueroa. Para terminar con los rumores, Marcelo Tinelli, junto al médico Furman, decidieron dar detalles sobre lo que está padeciendo la participante y que le impide seguir en el concurso.

En la última edición de ‘Bailando 2023′, el conductor Marcelo Tinelli aclaró el actual estado de salud de su pareja indicando que se trata de un tema en la vértebra.

“La trató un doctor y me dijo por mensaje que tiene desplazamiento de vértebra. No sé cómo va a seguir, no sé si va a bailar el próximo ritmo. Ayer le dolía la cervical de los trucos que estuvo haciendo en el ritmo urbano en el que estuvo trabajando. No estuvimos juntos anoche, pero me contó que estaba muy dolorida, se fue a dormir muy temprano”, comentó el argentino.

Por otro lado, el médico Furman señaló que se trata de una lesión de dos discos: “Una profusión, que es un paso previo a una hernia de disco. Para que no se agrave se le suspendió y se le puso en reposo”, señaló.





Milett Figueroa se refiere a su lesión

La modelo Milett Figueroa, se pronunció a través de las redes sociales sobre su estado de salud. En una de sus historias de Instagram, compartió las imágenes de los rayos X de su lesión y mencionó que está dedicada a su proceso de recuperación.

Milett Figueroa tiene una lesión en la vértebra. (Captura de IG)





