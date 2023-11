Marcelo Tinelli y Milett Figueroa siguen captando la atención de los medios de espectáculos tras hacer oficial su relación, y aunque todo parecía estar viento en popa entre ambos, todo indica que la modelo peruana aún no se habría ganado a la familia completa del presentador argentino.

Como se sabe, el conductor de ‘Bailando 2023′ sorprendió al llevar a la actriz peruana a la fiesta de cumpleaños de su hija Cande Tinelli, sin embargo, decidió no hacer lo mismo en el onomástico de su hija Juanita.

Al ser consultado por la ausencia de Milett en el evento familiar, Marcelo Tinelli no tuvo problemas en reconocer que no invitó a su novia al cumpleaños de su hija por la presencia de su expareja Paula Robles.

“(¿Fue Milett al cumpleaños de Juanita?) No, no, no. En el cumpleaños estaba Paula (madre de la cumpleañera). No, no, no. No conoce a tantos todavía”, fue lo que respondió Tinelli, siendo rápidamente refutado por su panelista, quien le recordó que llevó a Milett al cumpleaños de su hija mayor.

“Era otro lugar. Acá era en casa, estaban las amigas de Juani”, añadió el presentador antes de dejar abierta la posibilidad de ir a la boda de su hija Cande acompañado de Milett Figueroa.









