Marcelo Corvalán:"Tendremos nuestra revancha en el Cosquín Rock Perú"

La banda argentina Carajo visitará nuestro país para presentarse en el festival Cosquín Rock Perú el próximo sábado 14 de octubre. El bajista, Marcelo ‘Corvata’ Corvalán, conversó vía telefónica con Perú21 y contó los detalles de lo que será su presentación en nuestro país.

“Es nuestra segunda vez en el Perú. En el 2015 tuvimos una presentación donde nos quedamos con las ganas de volver. Hay ganas y pensamos en hacer las cosas bien. Tendremos nuestra revancha porque en el concierto pasado estaba con laringitis y no se pudo hacer todo lo que queríamos hacer, pero esta vez romperemos el escenario del Cosquín. Estamos agradecidos con el público peruano”, señaló 'Corvata' desde Argentina.

“Estamos entusiasmados de mostrar la energía de la banda en el concierto en vivo. Al hacer un festival será un set más reducido, pero es un gran desafío para juntar las mejores canciones y ser contundentes”,agregó.

Hoy, con 16 años de trayectoria, Carajo, es una banda de amplia experiencia y reconocimiento internacional, su sonido contundente, letras con sentimiento y actitud sobre el escenario. Estos son los ingredientes que hacen que sea una de las bandas internacionales con mayor crecimiento y proyección de los últimos años. Marcelo Corvalán asegura que están en un gran momento.

“El Cosquín agarra a Carajo en su mejor momento. Hemos aprendido mucho sobre los escenarios, hemos trabajado duro por más de quince años para llegar a donde estamos. El público peruano recibirá todo nuestro esfuerzo y alegría. Por todos lados nos han recibido muy bien”, manifestó el bajista de la banda.

Por otro lado, ‘Corvata’ desmintió que exista una crisis en el rock latinoamericano y aseguró que el rock europeo tuvo una gran influencia de artistas latinos.

“El músico latinoamericano siempre canta con pasión y eso hemos aportado en los últimos 20 años. Hay artistas internacionales que son fuertemente influenciados por latinoamericanos… Carajo tiene su propio estilo, su identidad y eso se da porque somos un ‘Power trío’”, precisó.

Cabe resaltar que el cartel del Cosquín Rock Perú lo completan los artistas: Fito Paez, Fabulosos Cadillacs, Residente, No Te Va Gustar, Uchpa, La Beriso, Git, Pedro Suarez Vertiz La Banda, Dread Mar I, Autobus, Hammer, Cuchillazo, Carajo, La Mente, Illya Kuryaki And The Valderramas, Pastillas Del Abuelo, Attaque 77, La Sarita, Gaia, Kanaku Y El Tigre, Turbopotamos, We The Lion, Inyectores, La Ficción, Callate Mark Y Tourista.