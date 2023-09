Este 28 de septiembre, la banda española Dorian vuelve a Lima y como antesala, conversamos con su vocalista, Marc Gili, quien analizó la evolución musical de la banda, rememorando las casi dos décadas de carrera, que ha tenido desde tiempos complicados, hasta hechos memorables para la banda y sus fans.

Asiduo a la lectura y fanático de bandas peruanas como Los Saicos y Los Destellos, Marc se muestra realmente emocionado por volver a verse con los fanáticos peruanos, para quienes preparan una “noche ad hoc”.

¿Qué planes previos tienen antes de venir a Perú?

Estaremos, antes de llegar a Lima, en el Festival Cordillera de Bogotá, junto a Andrés Calamaro, el Cuarteto de Nos, Juanes y otros artistas increíbles más.

¿Cómo te sientes de volver a Perú?

Con muchísimas ganas, porque estamos cerrando un ciclo, la 2022-203, en estas semanas y el concierto en Lima será de los últimos de esta gira, que nos ha llevado por medio mundo. Siempre muy emocionados de reencontrarnos con el público peruano, que conocen muy bien nuestro repertorio y para quienes estamos preparando un concierto de dos horas con muchas sorpresas dentro del show. Estamos preparando una noche ad hoc para Lima.

¿Cómo los trata el público peruano?

Con mucho cariño y mucho compromiso. Una de las cosas bonitas que siempre hemos tenido en nuestras visitas a Perú es ver cómo la gente conoce no solo las canciones más populares de Dorian, sino muchas del repertorio, incluso del inicio de nuestra carrera. La gente conoce muy bien nuestros discos, los ha escuchado enteros y eso para nosotros es un gran placer, nos permite hacer muy elástico el show e incorporar canciones que quizá en otros países no suenan. Por otro lado, nos hacen siempre muchos regalos, es muy bonita la gente, que sabe que nos gusta leer libros y nos regalan literatura latinoamericana o detalles como ropa, camisetas, es muy bonito con el público peruano, los queremos muchísimo.

Banda Dorian.

¿Tiene alguna referencia de la música peruana?

Bueno, a mí me gusta mucho Kanaku y el Tigre, Turistas siempre me ha gustado también, Los Saicos, como clásico, además de Los Destellos, fantásticos.

¿Cómo inicia la banda Dorian?

Surgen en Barcelona, a mediados de los 2000, en un momento de feliz colisión entre dos escenas musicales, que era el underground de pop-rock.indie y la electrónica del techno y el pop electrónico. En ese momento en Europa estaba muy fuerte, y empezaron a haber clubes en los que nosotros crecimos y que nos influyeron mucho en la creación de nuestro sonido, que es justamente una mezcla entre música electrónica de baile, rock, new wave, algunos tintes de rock oscuro o gótico, y en el álbum Ritual, tenemos toques latinos también.

Nacimos en una Barcelona con un gran movimiento alternativo independiente underground, que fue el de finales de los 90 y mediados de los 2000, y nos creamos a partir de esa matriz, 50% electrónicos, 50% guitarreros. A partir de ello desarrollamos nuestra carrera, con 5 discos de estudio que nos ha dado muchas alegrías, entre ellas éxitos internacionales, como el que tuvimos con la canción ‘La Tormenta de Arena’, que se hizo muy conocida en varios países, que muchos consideran un himno generacional y eso para nosotros es una cosa muy bonita, porque habla de las ovejas negras de las familias, que invitan a reflexionar a ser rebelde con la sociedad un poco. Te invita a que hagas tú tu propia vida, que hagas tu propio camino y nuestra música ha tocado muchos corazones salvajes y rebeldes que nos han acompañado en nuestro camino.

¿Cómo se origina el nombre de la banda?

Hace referencia al ‘Retrato de Dorian Gray, que es una de nuestras novelas favoritas de todos los miembros de la banda, nos gusta muchísimo.

¿Cómo cambió en general el ambiente musical en estas casi dos décadas de carrera?

A nivel musical, nuestra paleta de sonidos se fue ampliando, hemos jugado con la música electrónica de baile, el rock, el pop, incluso con el rap. Nuestro último álbum, ‘Ritual’ es un viaje, hay que escucharlo desde el principio hasta el fin, y eso lo hemos sacado, por ejemplo, de la cultura del hip hop, del sampler. También incorporamos la chacarera, un ritmo típico del norte argentino. Somos una banda que está en constante autoconocimiento y expansión sónica y que va a dar grandes sorpresas a los seguidores en el futuro.

¿Pensaron en algún momento, al arrancar, en hacer giras en Latinoamérica?

Al principio, nosotros empezamos en un ambiente muy underground, y era suficiente con lo que nos iba pasando con el día a día al principio. Un día fuimos a una ciudad cerca de Barcelona, luego llegas a Madrid y así fuimos creciendo, nunca tuvimos idea de que algún día terminaríamos tocando por toda América Latina. Fue un sueño que se fue haciendo realidad con el tiempo. Cuando nos dimos cuenta que en otros países recibíamos un gran feedback, nos sentimos absolutamente realizados y felices, fue un camino arduo pero emocionante. El hecho de que en cada gira vayamos más lejos, con más gente, es una cosa increíble, nos llena de orgullo, poder hacerlo haciendo nuestra propia música, con nuestro propio estilo.

¿Cuál ha sido la cosa más rara que han pasado en un concierto en nuestra región?

En un concierto en La Oroya, uno que se llenó, el show terminó y la gente estaba tan emocionada, porque fue un concierto bastante intenso y bonito, la gente cantaba las canciones y todo. Al final se agolparon en la puerta muchas personas y no podíamos salir de ahí porque estaban muy intensos así que tuvimos que salir por las ventanas detrás del lavabo del backstage, fue muy loco. A veces el cariño puede matarte.

¿Algún momento complicado?

Sí, hemos tenido momentos difíciles como banda, porque es como una familia y no siempre en la familia se llevan siempre bien. A veces hay momentos en que no estás del todo bien con tus padres o con tus hermanos, siempre pasan cosas así y en una banda es lo mismo. Hace ocho años tuvimos un momento así en que la banda, la relación personal de los miembros se sintió mucho. Pero hicimos una autoterapia de banda cuando vimos que las cosas se estaban poniendo raras entre nosotros. Nos hablamos a la cara, nos pedimos disculpas los unos a los otros, por cosas que quizá a otros les había molestado en nuestra actitud de los últimos tiempos y fue tan bonito, nos terminamos abrazando, perdonando. A partir de ahí la amistad entre nosotros fue un nivel más allá y es la que conservamos hasta ahora. Los momentos difíciles como banda, como en toda familia, la tuvimos hace algunos años.

¿Cómo se sobrellevó la pandemia?

Lo hicimos haciendo mucha música, básicamente, las canciones que forman parte del álbum Ritual, trabajando a distancia, como pudimos. Yo en particular aproveché para escuchar mucha música, haciendo playlists de música jamaicana, indonesia, me puse loco con el flamenco, con música latinoamericana. Me puse a leer todo libro que encontré en casa, aproveché el confinamiento para expandir mi mente.

¿Qué músico de Latinoamérica te llamó la atención durante la pandemia?

Me metí mucho en las letras de José Alfredo Jiménez, el mexicano, el Bob Dylan de la ranchera mexicana, que no aprendió a leer y escribir hasta los 13 años y terminó siendo uno de los mejores letristas del mundo en lengua española. También escuché mucho a Babasónicos, a Bombaestéreo, Soda Stereo, todos los discos, alguno de Cerati, de Charly García. También hice playlists de cumbias y hits latinos de medio tiempo, descubriendo muchos artistas.

¿A nivel personal, cuál te marcó para tu carrera?

Para mi carrera como músico, por su actitud abierta, su frescura y su capacidad de aprender, por su actitud juvenil y no parar de reinventarse, diría que David Bowie es mi ejemplo a seguir. Se reinventó cinco veces a lo largo de su carrera por lo menos.

Cuando surge Dorian, la industria estaba más enfocada en las canciones en inglés ¿Cómo lidiaron con ello?

Fue muy duro al principio, casi todos los grupos españoles cantaban en inglés, era una locura. Nosotros no solo cantábamos en español, revindicando nuestro idioma para expresarnos con nuestra música, te sale más auténtico. Al principio eso fue complicado, porque encima intentábamos combinar guitarras con sintetizadores, algo que la gente no comprendía muy bien. Pero al cabo de cinco años, hubo un clic en la mentalidad de la gente, una canción que se llama ‘Cualquier otra parte’ se volvió tremendamente popular en España, una locura, una canción algo oscura pero muy bonita. A partir de ello la gente empezó a degustar de las canciones en español en nuestro país.

Tienen canciones con temas muy puntuales, como ‘Te echamos de menos’, de su primer álbum, que tocan el tema de la muerte.

Sí, la historia es de dos amigos que crecen juntos, pero que la vida los separa porque uno digamos que se enfoca en conseguir lujos, los bienes materiales, una vida aburrida y sedentaria pero que le da dinero. Y el otro continúa teniendo una rebeldía ante la vida, una actitud valiente ante la novedad y el deseos de seguir experimentando. Llega un momento en que uno muere y el otro dice “a pesar de lo que nos separaba, fuimos hermanos, mejores amigos, pude haberte dicho antes que pasara todo esto que te quiero un montón”, porque todo tiene solución menos la muerte. El mensaje en sí es que si tienes algo que decirle a tus padres, a un hermano, algún amigo, algún compañero del trabajo, a tu pareja, díselo abiertamente, habla con tu corazón, aunque se toquen temas espinosos, no te lo guardes dentro porque quizá en algún momento esa persona ya no va a estar y te vas a arrepentir toda tu vida de haberle dicho eso que pensabas, y de eso va la canción.

¿Cuál es tu álbum favorito de Dorian?

A día de hoy, diría que es ‘Justicia Universal’, donde tenemos como invitados a León Larregui de Zoé en una canción que se llama ‘Duele’ o a Javiera Mena, en la canción que se llama ‘Vicios y Defectos’.

¿Qué es la música para ti?

Es la sangre del alma. Es el torrente por donde pasa todo lo que nos sucede en el corazón y a través del cual puedo sacar el volcán que llevo dentro, ponerlo en un código que se llama letra, notas, y sacarlo para entregárselo al mundo.





