Es un hombre afortunado. Pese a que no mide 1.80 metro, no tiene un cuerpo escultural y no tiene pinta de galán, Marc Anthony ha logrado conquistar a algunas de las mujeres más bellas del planeta.

Una ex Miss Universo, una joven heredera una firma de ropa femenina Topshop, una cantante deseada por muchos y hermosas modelos figuran en la lista de los amores del cantante puertorriqueño.



Debbie Rosado

Esta policía neoyorquina tuvo un romance con el salsero en 1993. Fruto de su relación nació Arianna Rosado-Muñíz, la primera hija de Marc Anthony. Ellos rompieron a los pocos meses que nació la bebé.

Dayanara Torres

La Miss Universo 1993 se casó con Marc Anthony en el año 2000 y tuvieron dos hijos: Cristian y Ryan. Terminaron su relación luego de 3 años, en medio de especulaciones y rumores sobre una presunta infidelidad del cantante.

Jennifer López

En marzo de 2004, Marc Anthony se comprometió con la 'Diva del Bronx'. El 5 de junio del mismo año se casaron y luego tuvieron mellizos: Emme y Max. Tras una relación de 7 años, se separaron en 2011.

Chloe Green

Marc Anthony mantuvo un romance con la diseñadora y heredera de la firma de ropa femenina Topshop desde la primavera de 2013 hasta febrero del 2014. Durante ese tiempo se separaron algunas veces.

Shannon de Lima

La modelo inició una relación con el salsero a principios de 2012, pero luego se separaron. Él mantuvo un corto e intermitente romance con Chloe Green, tras lo cual volvió con Shannon y su compromiso llegó al altar. La pareja se casó en noviembre de 2014 y su matrimonio duró poco más de 2 años. En diciembre de 2016 anunciaron su separación.

Mariana Downing

Marc Anthony conoció a la modelo a principios de 2017 y se enamoró a primera vista, según ha contado. Su primera aparición pública fue en la gala Maestro Cares que se realizó en Nueva York en marzo de ese año. Sin embargo, luego de ello, no se supo más de la parejita.