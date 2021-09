Tras dos años de matrimonio, el cantante salsero Marc Anthony se divorciaría de la modelo Shannon de Lima, según reveló el medio internacional E! News.

Los rumores sobre una posible separación crecieron cuando la modelo venezolana no apareció en la reciente gala de los premios Grammy Latino, donde Marc fue homenajeado como Persona del Año, y además besó a su ex pareja Jennifer López.

De otro lado, el portal web Us Weekly también confirmó la noticia. Una fuente dijo a US que: "Simplemente (la relación) no funcionaba y ya no tenían suficiente en común".

Como se recuerda, Shannon de Lima y Marc contrajeron nupcias en una gran boda celebrada en República Dominicana en 2014.