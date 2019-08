Marc Anthony en Lima: Un repaso por la carrera y discografía del salsero 

El pasado mes de mayo, el salsero puertorriqueño Marc Anthony publicó su nuevo álbum “Opus”, su octavo disco de salsa que llega después de seis años tras su última producción discográfica.

Este nuevo álbum repasa las mejores canciones de la carrera musical de Marc Anthony, quien empezó cantando en inglés junto a Little Louie, en un disco que se tituló “When the night is over” publicado en octubre de 1991.

Uno de sus primeros éxitos fue una versión del tema “Hasta que te conocí” de Juan Gabriel, que Marc Anthony incluyó en su álbum debut como cantante en solitario y en castellano, un trabajo que consiguió ser doble platino y uno de los más vendidos de la historia de la salsa.

Su segundo álbum se tituló “Todo a su tiempo”, con el que consiguió el cuádruple platino, vendiendo más de 3 millones de ejemplares en todo el mundo y siendo nominado por primera vez a los premios Grammy.

Sin embargo, su consagración llegaría con el tercer álbum en octubre de 1997, el cual se llamó “Contra la corriente”. Con esta producción salió de su zona de confort y llegó a América Latina, Europa y Japón. Además, ahora sí, ganó su primer Grammy y el premio Billboard de música latina.

De 1999 al 2004, Marc Anthony lanzó algunos álbumes dedicado a sus fans anglo e hispanohablantes. En su disco “Amar sin mentiras” se encontraba la canción “Valió la pena”, título que dio pie a un nuevo álbum.

En 2010 Marc Anthony lanzó un nuevo título, “Iconos”, y el sencillo de presentación fue una versión del tema de José Luis Perales “Y como es él”. El álbum “3.0” del salsero salió a la venta en julio de 2013 y la gira que lo acompañó se llamaba “Cambio de piel”, igual que el segundo sencillo del álbum.

El último álbum de Marc Anthony se publicó el pasado mes de mayo y se titula "Opus", el cual dio pie a una gira llamada “Opus Tour”, con la que recorrerá diversos países sudamericanos, incluido Perú. Esta noche, en el Jockey Club, el salsero ofrecerá lo mejor de su repertorio musical.