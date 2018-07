Manuel José: "La parte que me liga a José José no se puede ocultar"

El heredero musical de José José estuvo en Lima para ofrecer un concierto y, al escucharlo en vivo, fue como presenciar nuevamente el talento del cantante mexicano. Manuel José se dio a conocer años atrás por afirmar ser el hijo del ‘Príncipe de la Canción’ –fruto de una relación de su madre Isabel con el cantante– y, aunque la prueba de ADN resultó negativa, él recibió la cálida amistad de su padre artístico.

Usted no es imitador de José José y lo que hace es interpretar sus éxitos. ¿Cómo podrá desligarse musicalmente de la imagen del cantante?



Nunca llegué aquí ni a otro lado como imitador. De pronto hay un poco de confusión por los programas en los que algunos personajes han hecho una representación bonita de José José. Los respeto mucho porque tienen un talento aparte para imitar a otro artista, pero no es mi caso, porque vine con mis canciones y un estilo marcado como Manuel José.

¿Pero seguirá haciendo tributos al cantante o en los próximos discos veremos algo diferente en su estilo como intérprete?



En mi disco Herencia romántica ya estamos marcando la diferencia con covers que no son de José José y canciones inéditas... La palabra no es desligar porque nunca me podré desligar de José José por lo que yo soy y por lo que ustedes ven, pero poco a poco voy a ir mostrando lo que es Manuel José.

¿Va a insistir en probar que es el hijo biológico de José José luego de que hace años resultara negativa la prueba de ADN?



No. Mi vida personal no está en tela de juicio de nadie y mi carrera artística no debe estar vinculada a una cuestión personal e íntima. En algún momento se resolverá personalmente, pero de eso yo no tengo la menor duda. Vengo a presentarme como cantante y no alegar temas íntimos ni personales.

¿Empezó en el reality colombiano 'Yo me llamo' imitando a José José y luego fue que decidió hacer carrera como cantante?

Así es. Yo empecé cantando y voy a terminar cantando.

José José siempre lo respaldó y hasta fue al programa para apoyarlo. ¿Él viene a ser como un padre artístico para usted?

​

Sí. La parte que me liga a José José no se puede ocultar ni se puede negar. Sería tratar de negar lo que está a la vista. Mi idea no es ser referente de José José, sino ser Manuel José.

¿Mantienen contacto?

​

Hemos conversado poco últimamente porque soy muy respetuoso de la situación que se le ha venido presentando (con respecto a la salud resquebrada del cantante). Quiero que todo eso quede en el plano íntimo.

La ex esposa de José José, Anel Noreña, manifestó que el cantante no dejará ninguna herencia porque no tiene un centavo y eso evitará líos entre los hijos. ¿Qué opina al respecto?

​

Eso no me compete porque yo no reclamé ningún título ni ninguna herencia. La mejor herencia que tengo es lo que ustedes han podido ver y escuchar.

¿Debe haber sido un orgullo para usted el poner la voz a las canciones de José José en la serie que realizó Netflix sobre su vida?

​

Gracias a esa plataforma pude mostrar mi participación y ser la voz oficial de las canciones de José José en su serie. Eso nos ayudó mucho. Fue un orgullo y una responsabilidad muy grande interpretar esos temas. A través de mi voz estoy relatando esas canciones.

¿Volvería a interpretarlo?



Eso fue para la cadena Univisión (una recreación) y promoví mi parte actoral. Pero no creo que haya otro proyecto más de esa índole.

¿Qué le desearía?

​

Los mismos bellos deseos que tengo desde pequeño: que Dios lo proteja y le dé fortaleza para superar estas circunstancias en su vida. Y siga siendo ese ejemplo maravilloso para las nuevas generaciones.