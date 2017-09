Manuel Gold, Jely Reátegui y Cesar García protagonizan la obra 'El Primer Caso de Black & Jack'

La obra 'El primer caso de Black & Jack', es el producto de una creación colectiva entre la directora Paloma Reyes de Sá, Carol Hernández (directora adjunta) y los actores Manuel Gold (Black), César García (Jack), Jely Reátegui (Yesika).

La historia gira en torno a dos hombres desempleados aficionados a las historias de espionaje que se conocen por casualidad en una salida nocturna, quienes encuentran una misteriosa maleta que los termina involucrando en un caso de mafia de mesas de juego, dinero y una sexy bailarina.

“Es un espectáculo para adultos sobre dos detectives ineptos y las mil y un estupideces que podíamos explorar. Me preguntó si aceptaba el proyecto, respondí que sí inmediatamente. He podido jugar y burlarme de lo que supuestamente es ser un hombre, lo masculino, de los personajes de acción que vi en el cine y la televisión mientras crecía. Tal vez sea el personaje más distinto a mí que he interpretado hasta ahora, y lo curioso es que ninguna tercera persona lo escribió para que yo lo haga”, señaló Manuel Gold.

A su turno Jely Reátegui, quien interpreta a Yesika, la bailarina exótica, comentó que tuvo que aprender pole dance para darle vida a su personaje y tuvo que romper varios estigmas sobre la sensualidad y la sexualidad.

“Fue un proceso que empezó con tres meses de frustración absoluta porque tuve que aprender a subirme a un tubo, hacer piruetas y, además de eso, ser extremadamente sexual y fuerte sobre unos tacos de 17 centímetros. Un proceso donde tuve que aprender a verme en calzón frente al espejo y gustarme, donde tuve que burlarme de mi misma a fondo, de mi femineidad, de los estereotipos, de los prejuicios, de la doble moral y de todas esas cosas que me molestan tanto... y que también me dan risa”, manifestó la actriz.

Las entradas se encuentran a la venta en Teleticket de Wong y Metro y van desde S/39 soles. 'El primer caso de Black & Jack' estrena este 03 de octubre y la temporada va los martes y miércoles a las 8:30 p.m. en el Teatro Julieta de Miraflores hasta el 6 de diciembre.