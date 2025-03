Manuel Donayre vuelve al Perú este 27 de marzo

Manuel Donayre, conocido como “El diamante negro” no radica en nuestro país desde hace muchos años. Vive en Indianápolis, pero siempre que tiene oportunidad vuelve al Perú para retomar contacto con el público que ama los valses, las marineras y otros ritmos peruanos.

“Saber que pronto estaré en Lima me llena de ilusión. Subirme y pararme en el escenario y hacer lo que tanto me gusta como es compartir las canciones, interactuar con los asistentes, con los compañeros de arte es más que gratificante. Siempre he dicho que volveré a Perú todas las veces que sean necesarias porque es como inyectarme vitaminas para el alma”, refirió.

Imagen

Manuel Donayre tiene en su repertorio canciones como “Cuando llora mi guitarra”, “Oh, pintor”, “Yo perdí el corazón”, “Nuestro secreto”, entre otros clásicos.

¿Quiénes lo acompañan?

El programa artístico también convoca a los hermanos Ardiles, compuesto por Manuel “Kiko” Ardiles (voz) y Jaime Ardiles (guitarra y 2da voz), quienes traen la jarana para conectar a los adultos y jóvenes con la música criolla.

Además, estará Aldair Sánchez, joven artista que destaca por la potencia de su voz. El concierto denominado 'Tres generaciones' se realizará el 27 de marzo en Brisas del Titicaca. Las entradas están a la venta en Joinnus.

