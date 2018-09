Maná tendrá el honor de convertirse en la primera banda reconocida con el premio Persona del Año de los Latin Grammy , y aunque les resulta algo inesperado, el grupo mexicano señaló que es un galardón por su trayectoria.

La Academia Latina anunció hoy que Maná recibirá el premio en una gala especial que se celebrará el 14 de noviembre en Estados Unidos. El premio Persona del Año lo han obtenido artistas de renombre como Marc Anthony, Miguel Bosé, Shakira, Alejandro Sanz, Gloria Estefan, Juan Gabriel, Gilberto Gil, Juan Luis Guerra o Julio Iglesias.

"Es toda una sorpresa, pero estamos muy contentos. La carrera ha sido ardua, muy bonita, muy apasionada, pero sí ha sido de picar mucha piedra para ir poquito a poco", comentó en una entrevista telefónica el cantante de Maná, Fher Olvera.

Maná tiene más de tres décadas de música con temas como 'Rayando el sol' o 'Clavado en un bar' que causaron sensación y que serán interpretados durante la velada como tributo a la banda por diversos artistas que aún no han sido señalados.

Formada por Fher Olvera, Alex González, Sergio Vallín y Juan Calleros, la banda tuvo duros comienzos que el cantante de Maná recordó. Agregó que la esperanza se suele asomar al final del camino.

"Andábamos con la furgoneta y los instrumentos cargando todo. A veces durmiendo ahí porque no teníamos hotel. Tocando en barcitos por el centro de México. Después fue cambiando de a poco, mejorando, se hizo la banda nacional, después internacional. Y luego nos mencionan Persona del Año. Entonces, dices: 'La esperanza a poco no está mal, ¿no?' No hay que ser ilusos, pero ahí está", argumentó.

A Maná se le amontonan los motivos para sonreír, ya que este año también han recibido el galardón honorífico de los Billboard latino a una trayectoria artística excepcional y en 2017 la Medalla de Oro de las Bellas Artes en España, pero el cantante puntualizó que el mejor premio se lo sigue dando la pasión del público.

"La gente nos ha brindado mucho cariño. Hemos tratado de dar lo mejor de nosotros, no solo en la instancia de la música y las letras sino también en poder aportar algo extra desde nuestra plataforma de influencia", explicó sobre su conocido activismo más allá del arte.

Asimismo, su éxito no acabara con el premio Persona del Año, ya que Maná grabará en estudio un disco, el primero desde "Cama incendiada" (2015), con el que volverán a la carretera.

