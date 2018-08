Mamá de George Forsyth sobre matrimonio con Vanessa Terkes: "Me tomó por sorpresa"

Tras el matrimonio civil entre George Forsyth y Vanessa Terkes, María Verónica Sommer, madre del ex futbolista, se pronunció y aseguró que se sorprendió cuando su hijo le contó que se iba a casar.

"Me tomó por sorpresa, cuando me lo dijeron. Fue en una cena en un restaurante de Miami. Me sorprendió, pero a la vez me alegró mucho porque solo George estaba soltero", señaló a RPP Noticias.

"Estoy feliz por este matrimonio, de verdad, deseo que sean muy felices juntos. Yo trato de no comentar mucho, pero lo hago porque creo que ellos tienen que descubrir la mejor manera de sacar adelante su matrimonio", agregó Sommer.

Sobre si aconsejará a su nuera, la ex Miss Chile 1976 aseguró que de eso se encargará la madre de la actriz.

"No lo hago porque creo que los tips de esposa para Vanessa se los dará su mamá, es algo íntimo entre ambas, compartir esos consejos. Seguro ella va a ir conociendo a George y sabrá qué le gusta y qué no, lo mismo que él, pero sé que lo hará muy bien", aseveró.