De tal palo, tal astilla. Ximena Hoyos no es solo reconocida por su trabajo como actriz, sino por su encanto natural, característica que heredó de su mamá Angie Pajares, de 49 años, quien fue coronada como Mrs. Mundo Latina Internacional en un concurso de belleza que tuvo lugar este último fin de semana en Florida, Estados Unidos.

Cabe mencionar que la empresaria peruana y madre de la influencer Ximena Hoyos ha logrado una destacada representación para el Perú en este evento que cada vez gana más relevancia.

La empresaria de 49 años llevará a cabo diversos proyectos de ayuda social, como la creación de una ONG que brindará ayuda psicológica a través de talleres de motivación y autoestima para aquellas mujeres que son víctimas de abuso.

Ante ello, Angie Pajares no dudó en manifestar su alegría por este logro en su carrera. “Ganamos Perú, orgullosa de haber venido con el corazón lleno de ilusión, miedos, pero mucho compromiso. Agradecidas a todos los que confiaron en mí, en especial a mi familia que siempre estuvo al tanto. Y la gente que con sus aplausos me dieron ese ánimo para no desfallecer en el camino sin conocerme. Gritando Perú. Hoy empieza un nuevo comienzo, sé que ustedes no estuvieron ahí presentes, pero los lleve en mi corazón siempre”, posteó Angie en su cuenta de Instagram.





¿Quién es Angie Pajares?

Es conocida por ser la mamá de Ximena Hoyos, pero también tiene una carrera en los concursos de belleza. Recordemos que participó en el certamen de Señora Perú 2022 y en el de Lady Universo 2023.

Además, es dueña de una empresa que ofrece productos centrados en un estilo saludable y en el deporte.

En redes sociales, Angie tiene más de 300 mil seguidores. Es muy activa en TikTok, donde la siguen 230 mil usuarios.





