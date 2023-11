Milett Figueroa y Marcelo Tinelli continúan dando qué hablar y mientras los rumores de una posible ruptura cobran más fuerza, la madre de la modelo peruana protagonizó una acalorada discusión con un periodista argentino que criticó a la pareja.

El periodista Pepe Ochoa se enlazó con el programa ‘América Hoy’ para dar más detalles de la supuesta ruptura y para señalar que no le veía futuro a este romance. Sus palabras no fueron del agrado de doña Martha Varcárcel, quien se comunicó con el magazine para responder en vivo.

“Me causa tanta risa y tanta sorpresa que un señor, bueno que dice que es periodista, no lo conozco bien, pero que hable como si supiera o como si viviera con mi hija o con Marcelo, decirle o aconsejarle que se apuró mucho ¡Ay! Marcelo es un hombre con tantos años de experiencia que no necesita ningún consejo. Segundo: ¿Que mi hija no da puntada sin hilo? Mi hija es una dama”, expresó doña Martha totalmente indignada.

Aunque Ochoa le ofreció disculpas a la madre de Milett, finalmente le dejó en claro que su hija debe acostumbrarse a los comentarios de la farándula argentina si desea permanecer en el ambiente artístico.

“A la señora le pido mil disculpas, pero entonces, que su hija vaya a ver series de Netflix y no se meta a reality”, manifestó el periodista desatando la furia de Doña Marthita.

“Que primero aprenda a respetar a una madre que ha dirigido a su hija y le ha enseñado los valores morales. Me parece que no es de caballeros estar diciendo que Milett no da punzada sin hilo ¿tú la conoces? Y si se va a quedar tres o cuatro meses o se queda un año o a vivir, es problema de ella. No lo sabes, dejemos al destino, pero no provoques cosas que no existen. Otra cosa, no ensucies un amor bonito”, manifestó la mamá de Milett evidentemente ofuscada.





