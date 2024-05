Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, levantó polémica hace unos días luego de arremeter contra sus hijos al exponer presuntos conflictos familiares y dejar entrever que ninguno se preocupaba por ella.

La exmodelo reveló presuntas preferencias de sus hijos y no dudó en quejarse de que no había recibido una camioneta como regalo a diferencia del papá de la ‘Rubia de Gamarra’.

Para sorpresa de muchos, Verónica Alcalá se habría arrepentido de lanzar fuertes acusaciones y se retractó a través de un mensaje publicado en sus redes sociales con motivo de las celebraciones del Día de la Madre.

“Feliz día a todas las mamás del mundo mundial, yo soy la mamá más feliz, tengo cinco maravillosos hijos, los cuales amo”, sostuvo la madre de Ale Baigorria, mientras hacía un gesto con las manos como símbolo de amor y paz.

Como era de esperarse, varios usuarios reaccionaron al nuevo mensaje de Verónica Alcalá y algunos dejaron entrever que Ale Baigorria le habría cumplido su deseo de tener un carro nuevo.

“¿Samu, le habrían comprado un carro nuevo a la mamá de la Baigorria? La vi ahora feliz por sus hijos”, señaló una usuaria al enviarle el video al periodista Samuel Suárez, quien compartió el clip en su portal Instarándula.









La exmodelo dejó entrever que sus hijos la habrían abandonado a su suerte, por lo que ahora deberá vender su camioneta. En un contundente mensaje, la exmodelo aseguró que se encuentra sola y que la integrante de ‘Esto es Guerra’ y sus hermanos tienen preferencias con su padre.

“Lista para la venta, sé que estoy sola en esta vida, me dediqué a tener hijos, son cincos, pero, en fin. Me quedan solo dos chiquitos, el este, ustedes los conocen. Le regalaron el carro al papá y a mí, ni la llanta, amén. Y la voy a vender sola porque yo soy mejor que los hombres que piden. Amén. Mujer poderosa, empoderar, nada me parará, nada me detendrá” se lee en el mensaje de Alcalá, con el cual tacha de ‘malos hijos’ a Ale Baigorria y sus hermanos.

