Mamá de Alejandra Baigorria protagoniza bochornosa pelea: "Mareada tu vieja" | VIDEO

Cuestionable comportamiento. La mamá de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, volvió a acaparar portadas de los medios de espectáculos, pero esta vez por protagonizar una bochornosa pelea en un restaurante de Chorrillos.

Esta no es la primera vez que la exmodelo es vinculado a este tipo de escándalos, en el 2022, fue acusada de agredir y amenazar a un menor en un condominio en Chorrillos al intentar defender a su hijo.

De acuerdo con las imágenes compartidas en el programa de Magaly Medina, la mamá de Alejandra Baigorria tuvo una actitud prepotente con uno de los meseros en una pollería.

Según se ve en el video, la mujer aseguraba haber sido estafada. “Mírame, yo no soy estúpida ok! Se acabó, quiero mi plata (...) No se lave las manos (Señora no levante la voz) A mí no me calle, ¿ok? Quiero mi plata (¿Usted está mareada?) ¿Mareada? Mareada tu vieja”, se le escucha decir.

Incluso, se puede ver cómo Verónica empuja al hombre, por lo que tuvo que intervenir personal de seguridad de local y serenos. “Con mi hijo no te vas a meter, mírame bien la cara. A mi hijo no lo vas a venir a pegar ¿ok? Sigan caminando, avancen como ratas que son, avanza como rata que eres. Se van a acordar de mí, a mi hijo no lo toca nadie”, había expresado en aquella ocasión.



