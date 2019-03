Mamá de Angie Jibaja sobre acusaciones de su hija: "Sé que se lo gasta (el dinero) en otras porquerías"

Maggie Liza, madre de Angie Jibaja , se pronunció tras las fuertes declaraciones de su hija, quien la acusa de haber robado el dinero que ella ganó en Chile.

En conversación con 'Magaly TV La Firme', Liza aseguró que su hija está "loca" y señaló que ese dinero del que habla es de sus nietos.

"Sabes que está loca mi hija. Está loca. Yo no le voy a dar. ¡Ay Dios Santo! ¿Qué puedo a hacer? Ella hace público cada cosa y eso demuestra más que está loca. Yo no le debo. Tengo una plata que es de mis nietos y no se la voy a dar", indicó.

Asimismo, Liza señaló que no le hará entrega de ese dinero a Jibaja porque sabe que se lo gastará en "otras porquerías".

"Ella supuestamente tenía que pagar el colegio, uniformes, con la plata que recibió del programa ese , y hasta ahora nada. ¿Cómo le voy a dar un dinero que yo sé que se lo gasta en otras porquerías", precisó.

