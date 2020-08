El artista colombiano Maluma aclaró por primera vez los detalles de su polémico tema denominado ‘Cuatro Babys’, canción por la que ha recibido múltiples acusaciones.

"No es violenta. Es sexual y es sensual. No puedo cantar algo que invite a la violencia", respondió en una entrevista otorgada a Latin Connection Podcast de Billboard. "Fue todo un gran drama. Es una canción que ni siquiera la compuse y todo el mundo me preguntaba por ella", agregó Maluma.

"Si canto que estoy enamorado de 'cuatro babys', no significa que realmente lo esté. Solo estoy cantando lo que le pasa a la gente en las calles, no lo que me pasa a mí", indicó al ser consultado sobre el contenido.

“Esta es la primera vez que hablo de esto. Yo voy a seguir cantando estas canciones porque el trap es un tipo de música muy popular y la gente quiere oírlo”, sentenció Maluma, quien anunció que ya está trabajando en su próximo álbum.