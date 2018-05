Maluma acusado de robar toallas de un hotel por un valor de US$150 [FOTOS]

Maluma se encuentra en el centro de la prensa internacional y no precisamente por sus temas, ni por su romance, ni mucho menos por sus impactantes presentaciones.



Tras una presentación en Veracruz ( México ), surgió un sorpresivo rumor sobre su estadía en un lujoso hotel en el que se hospedó.



"Con el éxito que tiene, con los millones de dólares, (Maluma) se robó unas toallas por un valor de US$152", reveló Ángel de Brito, conductor de 'Los Ángeles de la Mañana'.

"Vamos a ver cómo lo denunciaban en la televisión mexicana. Además dicen que fracasó en los recitales y muestran, que no hay nada peor para un artista, el lugar vacío" , agregó.



En efecto, en las imágenes se ve un estadio con un grupo reducido de seguidores: "En diciembre había cancelado una presentación (en esta ciudad azteca). No dijeron cuál fue la razón, pero dicen que fue porque no vendió, no llenó, y entonces prefirió no exponerse".



Además, brindó detalles de la supuesta pérdida. "En las exigencias del cantante pidió la suite presidencial del hotel en el que se hospedó... ¿Se las habrá llevado Maluma o su gente?" , manifestó.

Pese a estas acusaciones, el artista colombiano no se ha referido al tema hasta el momento.